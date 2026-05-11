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Em esclarecimento, a autarquia refere que o espaço em causa se encontra inserido numa zona com recetores sensíveis, nomeadamente o Hospital de Santa Maria e várias áreas residenciais, o que condiciona a realização de eventos de grande escala.

Neste contexto, a CML explica que emitiu uma Licença Especial de Ruído (LER), autorizando a emissão de música até à 01h00, condições que terão sido aceites pela entidade organizadora numa reunião realizada presencialmente a 27 de abril.

Segundo o município, desde os primeiros contactos, em março, foram sempre comunicadas as restrições aplicáveis ao evento, tendo sido indicado à organização que, caso fosse necessário um horário mais alargado, deveria ser considerada uma localização alternativa.

A autarquia sublinha ainda que não houve qualquer alteração das condições inicialmente definidas, reiterando que o enquadramento da licença foi estabelecido em função das normas legais aplicáveis e das características da zona envolvente.

O esclarecimento surge na sequência do anúncio do cancelamento do evento, que tinha previsto integrar a programação académica da Queima das Fitas em Lisboa.

"É com grande tristeza que anunciamos o cancelamento da Queima das Fitas de Lisboa 2026. Um evento recreativo que iria impactar toda a Academia de Lisboa", anunciaram dois dos representantes, entre os quais o Presidente da FAL, através de um vídeo.

No mesmo, os estudantes garantem que trabalharam "arduamente nos últimos meses" para trazer até Lisboa um evento de "união" entre todos os estabelecimentos de Ensino Superior da capital.

"Esta decisão não foi de todo fácil de tomar [...]. No entanto, todas as dificuldades e entraves que fomos encontrando ao longo do processo não ajudaram o projeto. A situação recente com a Semana Académica de Lisboa - a qual esta organização é completamente alheia - também criou grandes entraves para a Queima realizar-se", notam, realçando que "continuar significaria correr riscos", que não podem tomar.