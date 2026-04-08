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Entre as principais medidas está a abertura de candidaturas para o projeto “Unidade Integrativa”, que permitirá o acolhimento de 40 pessoas. Foi igualmente decidido reforçar o apoio às entidades parceiras responsáveis por respostas nas áreas do alojamento, alimentação e acompanhamento psicossocial.

Citado no comunicado, o presidente da autarquia, Carlos Moedas, sublinha a importância de uma abordagem integrada. “Olhamos com uma visão integrada e humana para o trabalho que consideramos fundamental na resposta às múltiplas necessidades para as pessoas em situação de sem abrigo. É um desafio diário procurar mais e melhores respostas nesta área.” O autarca acrescenta ainda que o município continua a reforçar a sua rede social em cooperação com entidades que conhecem a realidade da cidade.

A reunião aprovou também apoios financeiros a projetos considerados estruturantes, nomeadamente o Centro de Alojamento Temporário do Beato, a continuidade da resposta alimentar no Centro de Alojamento de Emergência da Manutenção Militar e a celebração de um contrato-programa com a AEIPS, no âmbito do modelo Housing First, com enfoque em pessoas com problemas de saúde mental.

Para a vereadora Maria Luísa Aldim, estas decisões refletem uma abordagem centrada nas necessidades individuais. “Cada uma destas decisões reforça a convicção de que as respostas exigem soluções pensadas caso a caso”, afirma, destacando a importância de garantir soluções que respeitem a dignidade humana e promovam a autonomia.

As medidas agora aprovadas enquadram-se no Plano Municipal para a Pessoa em Situação de Sem-Abrigo 2024-2030, reforçando o compromisso da autarquia com políticas públicas sustentadas, articuladas e centradas nas pessoas.

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