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O financiamento será concedido através de contratos-programa a celebrar com as associações da Ajuda, Beato e Penha de França, Cabo Ruivo, Campo de Ourique, Lisboa e Lisbonenses.

Segundo a autarquia, a verba destina-se a suportar custos logísticos, operacionais e de manutenção considerados essenciais para garantir a capacidade de resposta dos corpos de bombeiros. Entre as despesas abrangidas estão a manutenção e reparação de veículos de socorro, a aquisição de combustível e de consumíveis operacionais, a compra e manutenção de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), bem como os encargos com o funcionamento e manutenção dos quartéis.

O vereador responsável pelo pelouro da Proteção Civil, Rodrigo Mello Gonçalves, considera que este apoio representa um reconhecimento do papel desempenhado pelos bombeiros voluntários no sistema municipal de proteção civil.

Citado no comunicado, o autarca afirma que os bombeiros voluntários são "uma peça complementar muito relevante do sistema de proteção civil em Lisboa" e sublinha que este apoio extraordinário traduz o reconhecimento da Câmara Municipal pelo trabalho desenvolvido diariamente "em prol da segurança dos lisboetas e de todos aqueles que visitam a nossa cidade".

Rodrigo Mello Gonçalves acrescenta ainda que este investimento permitirá reforçar as condições operacionais das associações humanitárias, ajudando-as a manter os seus meios e a prosseguir a sua missão de socorro.

Com esta proposta, a Câmara Municipal de Lisboa pretende reforçar o apoio às Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários e consolidar a parceria que mantém com estas entidades no âmbito do sistema municipal de proteção civil.

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