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Segundo a autarquia, as sessões têm como objetivo capacitar os participantes para efetuarem autonomamente a reparação do seu próprio mobiliário, ao mesmo tempo que promovem a criação de redes comunitárias de partilha de conhecimentos e experiências.

A iniciativa pretende também sensibilizar os munícipes para a problemática das madeiras em fim de vida e para o respetivo impacto ambiental, incentivando a prevenção da produção de resíduos, a reutilização dos materiais e a correta deposição destes objetos.

A Oficina Ripas é um projeto da Câmara Municipal de Lisboa dedicado à reutilização e recuperação de móveis em fim de vida. O espaço foi concebido para promover a inclusão social, estando aberto a quem necessite de apoio para realizar pequenas reparações e recuperar o seu próprio mobiliário, recorrendo também aos móveis transportados pelos serviços municipais no âmbito do serviço de recolha de "monstros".

As inscrições para os workshops, para maiores de 18 anos, são gratuitas. O calendário das sessões disponível na página da Câmara Municipal de Lisboa.

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