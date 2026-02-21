Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Numa publicação nas redes sociais da Câmara Municipal de Lisboa pode ler-se que a autarquia "vai disponibilizar à comunidade, a partir de hoje, 21 de fevereiro, lenha proveniente de árvores derrubadas pelas tempestades Kristin e Leonardo, que recentemente atingiram a cidade."

Na mesma publicação a Câmara acrescenta que "a lenha é gratuita e está disponível até ao limite do stock existente".

O levantamento e o transporte ficam a cargo de quem quiser a lenha que pode ser levantada no Centro de Interpretação de Monsanto, nas próximas terças, quintas e sábados entre as 9h30 e as 16h30.

Esclarece ainda que a "iniciativa promove o reaproveitamento responsável dos recursos naturais, contribui para a redução do desperdício e para uma gestão sustentável do arvoredo urbano."

