Em comunicado, a autarquia refere que, nas últimas semanas, vários cidadãos que divulgaram o desaparecimento dos seus animais em plataformas online foram contactados por indivíduos que se fazem passar por profissionais da CAL. Segundo a CML, esses contactos incluem a alegação de que o animal foi encontrado, submetido a tratamentos ou cirurgias, e que poderá ser devolvido mediante pagamento antecipado por MBWay ou por referência multibanco.

A Câmara Municipal de Lisboa esclarece que “a CAL não solicita pagamentos, por MBWay ou referência multibanco, para efeitos de restituição de animais”. Acrescenta ainda que “quando um animal é encontrado com identificação eletrónica, o tutor é contactado diretamente pela CAL”.

No mesmo comunicado, a autarquia sublinha que “qualquer pagamento devido é realizado exclusivamente no momento da devolução, presencialmente, e conforme os valores estabelecidos na Tabela de Preços e Outras Receitas Municipais 2025”.

A CML alerta que esta prática fraudulenta já causou prejuízos a vários cidadãos e está a gerar confusão quanto ao funcionamento da instituição. Nesse sentido, adianta que irá “avaliar, juntamente com as autoridades competentes, os passos adequados para denúncia e investigação da situação”.

Por fim, a Câmara Municipal de Lisboa apela a que todas as pessoas que recebam contactos suspeitos não efetuem quaisquer pagamentos e reportem de imediato a tentativa de fraude à Polícia de Segurança Pública.

