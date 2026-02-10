Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Globalmente, nós estamos a falar de cerca de 2.800 a 3.000 pessoas que são residentes, mas muitas pessoas até já saíram, foram para casa de familiares”, disse a autarca, em conferência de imprensa no edifício da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), em Coimbra. Além da retirada das pessoas, foram já evacuados três lares de São Martinho do Bispo, acrescentou a autarca.

Face ao risco de inundações numa parte do concelho, todas as escolas das freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas, São Martinho do Bispo, Ribeira de Frades, Taveiro, Ameal e Arzila estarão encerradas na quarta-feira, disse.

Também os municípios de Soure e Montemor-o-Velho vão retirar centenas de pessoas de casa esta noite, face ao risco de inundações nas zonas ribeirinhas do Mondego, em especial na margem esquerda, anunciaram os autarcas daqueles concelhos do Baixo Mondego.

O presidente da Câmara de Soure, Rui Fernandes, disse aos jornalistas que estima que sejam retiradas 300 a 500 pessoas, e que este número inclui moradores que já saíram voluntariamente das suas casas.

As freguesias onde esta operação de retirada de moradores decorrerá são as de Granja do Ulmeiro, Alfarelos e Figueiró do Campo, “que estão diretamente em cima da corda do Mondego”, mas também em Samuel e Vinha da Rainha, face às previsões de mau tempo e possibilidade de inundações durante a noite de hoje e manhã de quarta-feira.

De recordar que o rio Mondego está com “um risco claro dos diques [margens]” poderem colapsar e provocar inundações face às previsões de forte precipitação, afirmou hoje o presidente da APA, Pimenta Machado.

“Há aqui um risco claro dos diques poderem colapsar. Em nome da precaução, o que é fundamental é retirar pessoas que estão nas áreas de risco”. Segundo o presidente da APA, está prevista “uma brutalidade” de precipitação na quarta-feira, registando-se “dois dias em que chove 20% do que chove num ano”, referindo que a situação será monitorizada e acompanhada durante toda a noite.

