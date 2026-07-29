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Esta proposta foi aprovada por unanimidade na reunião pública extraordinária do executivo municipal do distrito do Porto.

Dos 8,9 milhões de euros, 8,7 milhões são para a empreitada e 159 mil euros para a elaboração do projeto de execução, refere a proposta a que a Lusa teve acesso. O prazo de execução é de 18 meses, assinalou.

No final da reunião e em declarações à Lusa, a presidente da autarquia, Luísa Salgueiro (PS), referiu que este vai ser o primeiro conjunto habitacional que vai ser construído após o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que termina no final do próximo mês.

Para financiar este projeto, que terá 74 habitações, a câmara recorreu a empréstimo bancário, revelou.

“A Câmara de Matosinhos não esperou pelas medidas nacionais e foi à banca, contraímos um empréstimo, mas depois, quando vier o financiamento nacional, nós amortizamos o empréstimo“, explicou.

As habitações não serão destinadas a renda apoiada, mas sim acessível, reforçou.

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