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Em declarações à agência Lusa, a meteorologista Maria João Frada explicou que, apesar de esta segunda-feira ainda ser marcada por tempo abafado, a situação vai mudar ao longo do dia. “A partir da tarde, o vento vai rodar para o quadrante oeste, com entrada de vento marítimo, o que fará baixar a temperatura”, referiu.

De acordo com o IPMA, a descida mais significativa das temperaturas máximas ocorrerá na quarta-feira, sobretudo nas regiões Norte, Centro e no Alto Alentejo, onde os valores podem baixar entre cinco e oito graus. No Baixo Alentejo e no Algarve, a redução será mais moderada, rondando os quatro graus.

Paralelamente, está previsto um agravamento do estado do tempo já a partir da manhã de hoje, com precipitação por vezes forte, acompanhada de trovoada e possibilidade de granizo. O IPMA emitiu aviso amarelo para precipitação e trovoada em praticamente todo o território continental, com exceção dos distritos de Leiria, Setúbal, Lisboa e Faro. O aviso mantém-se também para quarta-feira nos mesmos distritos.

A instabilidade resulta da aproximação de um vale depressionário nos níveis altos da atmosfera, posicionado a noroeste do continente. Segundo a meteorologista, na quinta-feira deverá verificar-se uma ligeira melhoria, com uma subida das temperaturas máximas entre dois e quatro graus, embora sem regresso aos valores elevados registados nos últimos dias.

Para o fim de semana, o IPMA admite novo aumento da instabilidade, com possibilidade de aguaceiros e trovoadas, cenário que ainda carece de confirmação.

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