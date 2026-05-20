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Segundo a previsão meteorológica, o céu deverá apresentar-se pouco nublado ou limpo em todo o continente, embora com períodos de maior nebulosidade até ao meio da manhã nas regiões Norte e Centro. Em alguns locais da faixa costeira a norte do Cabo Carvoeiro, essa nebulosidade poderá prolongar-se até ao final da manhã.

O vento deverá soprar em geral fraco e de vários rumos, predominando do quadrante leste nas terras altas e do quadrante norte na faixa costeira ocidental. Está ainda prevista a formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

As temperaturas mínimas deverão subir ligeiramente nas regiões Centro e Sul, enquanto a temperatura máxima deverá registar uma subida acentuada em todo o território continental.

Na Grande Lisboa, o dia será de céu pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nebulosidade até ao início da manhã. O vento deverá ser fraco do quadrante norte e existe possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal junto ao rio Tejo. Também na capital se prevê uma pequena subida da temperatura mínima e uma subida acentuada da máxima.

Já no Grande Porto, o céu deverá manter-se pouco nublado ou limpo, embora com maior nebulosidade até ao meio da manhã. O vento será fraco e de vários rumos, predominando de noroeste durante a tarde. Há igualmente possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal, estando prevista subida da temperatura máxima.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas de noroeste entre 1,5 e 2,5 metros, com a temperatura da água do mar entre os 15ºC e os 17ºC. Na costa sul, as ondas deverão ser inferiores a um metro e a temperatura da água deverá variar entre os 16ºC e os 17ºC.

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