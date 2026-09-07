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O continente vai manter um cenário de tempo quente, com o céu geralmente pouco nublado ou limpo. No litoral Norte e Centro, estão previstos períodos de céu muito nublado até ao final da manhã.

O vento será, em geral, fraco, embora possa soprar moderado, entre 20 e 35 quilómetros por hora, de norte/noroeste na faixa costeira ocidental e nas terras altas. Esta situação deverá sentir-se sobretudo durante a tarde e nas regiões do Sul.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê ainda a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do Norte e Centro, especialmente junto ao litoral. As temperaturas mínimas deverão descer ligeiramente no interior, enquanto no sotavento algarvio está prevista uma pequena subida.

Em Lisboa, o céu estará pouco nublado ou limpo, embora apresente períodos de muito nublado até ao meio da manhã. O vento será fraco, tornando-se moderado, entre 20 e 35 quilómetros por hora, junto à faixa costeira, sobretudo durante a tarde.

No Porto, a previsão aponta igualmente para céu pouco nublado ou limpo, com períodos de muito nublado até ao meio da manhã. Poderá formar-se neblina ou nevoeiro matinal.

Madeira com possibilidade de poeiras

Na Madeira, o céu apresentará períodos de muito nublado, com boas abertas na vertente sul da ilha. O vento será fraco a moderado, entre 10 e 30 quilómetros por hora, podendo soprar temporariamente forte, até 40 quilómetros por hora.

Há possibilidade de poeiras em suspensão e está prevista uma pequena subida da temperatura.

No Funchal, o céu estará em geral pouco nublado e o vento será fraco, inferior a 15 quilómetros por hora. Também nesta região existe possibilidade de poeiras em suspensão.

Açores com chuva fraca

Nos Açores, o cenário será mais instável. No Grupo Ocidental, haverá períodos de céu muito nublado com boas abertas e possibilidade de aguaceiros fracos ao final da tarde.

No Grupo Central, o céu estará muito nublado, com abertas a partir da tarde, e poderão ocorrer períodos de chuva fraca, sobretudo durante a manhã e o início da tarde. Há ainda condições favoráveis à formação de neblinas, especialmente na costa sul das ilhas.

No Grupo Oriental, estão previstos períodos de chuva fraca durante a madrugada e o início da manhã, com boas abertas a partir da tarde. Também aqui poderá formar-se neblina na costa sul.

As temperaturas máximas nos Açores vão variar entre os 27 e os 28 graus. Santa Cruz das Flores e Horta poderão chegar aos 28 graus, enquanto Angra do Heroísmo e Ponta Delgada deverão atingir os 27 graus.

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