Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os SRO são uma das soluções mais simples e eficazes para reverter um estado de desidratação e, consequentemente, para salvar vidas. Compostos por uma mistura de glicose e eletrólitos, que inclui sódio e potássio, contribuem para prevenir a desidratação causada por diarreia, vómito, febre, calor e transpiração excessiva.

De acordo com a Wealth and Me, os Sais de Reidratação Oral surgiram em 1969 e revolucionaram o tratamento para a desidratação. Já em 2003, a Organização Mundial de Saúde (OMS) passou a recomendar uma fórmula de SRO com pouca concentração de partículas para melhorar a absorção de líquidos e reduzir a necessidade de fluídos intravenosos.

Esta solução atua através de um processo biológico no intestino delgado. Uma vez que os SRO apresentam o equilíbrio ideal de glicose e sódio, ambos os compostos são absorvidos juntos por proteínas presentes nas paredes intestinais conhecidas como SGLTs. À medida que o sódio vai entrando na corrente sanguínea, a água que vai sendo absorvida, o que permite a hidratação do corpo.

Os primeiro sinais de desidratação são a sede excessiva, boca seca, tonturas, diminuição da urina e uma fadiga pouco comum. Apesar de este problema ser mais comum no verão, a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna alerta que episódios de desidratação podem acontecer em qualquer altura do ano.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.