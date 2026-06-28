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Segundo o Le Monde, morreram mais de 1.200 pessoas na passada quarta-feira, dia 24, e mais de 1.400 a 25 e 26 de junho, O aumento do número de mortes é acentuada em zonas em alerta vermelho, nomeadamente nas regiões da Île-de-France, Bretanha, Nova Aquitânia, Centro-Vale do Loire, Normandia e no País do Loire.

As autoridades francesas revelam que 85% das mortes envolveram pessoas com mais de 65 anos, mas que o aumento afetou todas as faixas etárias. Há ainda um aumento significativo de mortes em casa, sobretudo na região de Île-de-France.

Nos próximos dias, está prevista uma queda gradual das temperaturas. Esta onda de calor é já comparada à de 2003, que causou 15.000 vítimas mortais.

“Mesmo que a onda de calor seja comparável, do ponto de vista meteorológico, à de 2003, provavelmente não estaremos na mesma situação do ponto de vista da saúde”, disse a ministra da Saúde, Stéphanie Rist. “Em 2003, não tínhamos o mesmo conhecimento médico sobre ondas de calor. Também não tínhamos a mesma organização estatal, nem a mesma organização nos nossos lares de idosos, por exemplo. Ao tomarmos medidas preventivas e ao climatizarmos os quartos nos lares de idosos, provavelmente não veremos o mesmo excesso de mortalidade”.