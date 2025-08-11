O IPMA prevê para hoje "tempo quente, com céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se muito nublado no litoral Norte e Centro até ao final da manhã, nebulosidade que poderá persistir em alguns locais da faixa costeira ao longo do dia".
É ainda esperada "neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais da faixa costeira a norte do Cabo Raso".
Quanto ao vento, este será "fraco, tornando-se fraco a moderado (até 30 km/h) de oeste/noroeste na faixa costeira a norte do Cabo Raso e nas terras altas da região Norte a partir da tarde".
A previsão aponta ainda para uma "pequena descida de temperatura nas regiões Norte e Centro e pequena subida na região Sul".
A temperatura máxima vai oscilar entre os 25ºC (Viana do Castelo) e os 43ºC (Beja e Évora). A mínima fica entre os 15ºC (Braga, Viana do Castelo, Leiria) e os 25ºC (Portalegre).
São também esperadas "poeiras em suspensão" nas áreas da Grande Lisboa e do Grande Porto.
Quanto ao estado do mar, a Costa Ocidental vai ter "ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros" e a temperatura da água do mar vai rondar os 18/21ºC.
Na Costa Sul, esperam-se "ondas de sueste inferiores a 1 metro", com a temperatura da água do mar a rondar os 21/24ºC.
