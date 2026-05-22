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De acordo com a previsão do IPMA, o céu deverá manter-se pouco nublado durante grande parte do dia, embora com períodos de maior nebulosidade nas regiões Norte e Centro a partir da tarde. No Norte, poderão ocorrer aguaceiros dispersos, acompanhados de trovoada.

O vento será em geral fraco, predominando do quadrante leste. No Algarve, deverá soprar moderado de sueste até ao início da tarde, podendo atingir intensidade forte nas serras algarvias até ao final da manhã, com rajadas até 40 km/h. Na faixa costeira ocidental, o vento passará a soprar de noroeste durante a tarde.

A previsão aponta ainda para poeiras em suspensão em todo o território continental e para uma pequena subida da temperatura.

Na Grande Lisboa, espera-se céu em geral pouco nublado, com vento fraco, tornando-se fraco a moderado de noroeste durante a tarde. Está também prevista uma pequena subida da temperatura mínima.

Já no Grande Porto, o céu deverá apresentar períodos de maior nebulosidade a partir da tarde. O vento soprará em geral fraco, predominando do quadrante leste, passando a noroeste durante a tarde. Também nesta região se prevê uma pequena subida da temperatura, sobretudo da mínima.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas de noroeste entre 1 e 1,5 metros, aumentando para 1,5 a 2 metros a partir da manhã. Na costa sul, as ondas serão de sueste com 1 a 1,5 metros. A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 16ºC e os 17ºC em toda a costa.

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