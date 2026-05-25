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Os concelhos de Aljezur, Monchique, Portimão, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira estão sob o nível mais elevado de perigo de incêndio, numa altura em que o calor e a baixa humidade aumentam significativamente a vulnerabilidade do território.

Além do Algarve, várias regiões do país enfrentam igualmente condições preocupantes. Distritos como Santarém, Leiria, Castelo Branco, Beja, Vila Real, Viseu, Coimbra, Guarda, Évora, Portalegre e Bragança apresentam concelhos em risco muito elevado e elevado.

De acordo com o IPMA, o perigo de incêndio rural deverá manter-se elevado pelo menos até sexta-feira, devido à previsão de tempo quente, com temperaturas acima dos 30 graus em várias regiões do continente. O agravamento do risco deverá ser mais generalizado na quinta e sexta-feira, abrangendo praticamente todo o território.

O índice de perigo de incêndio rural é definido em cinco níveis, de reduzido a máximo, e resulta da combinação de fatores como a temperatura do ar, a humidade relativa, a velocidade do vento e a precipitação registada nas últimas 24 horas.

As autoridades apelam à população para a adoção de comportamentos preventivos, sobretudo em zonas florestais e rurais, onde o risco de ignição e propagação de incêndios é mais elevado.

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