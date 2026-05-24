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Entre as principais orientações, a DGS aconselha a ingestão frequente de água, mesmo sem sensação de sede, evitando bebidas alcoólicas e com cafeína. A autoridade de saúde recomenda ainda a permanência em ambientes frescos ou climatizados durante pelo menos duas a três horas por dia, bem como o encerramento de janelas, persianas e estores nos períodos de maior calor.

A exposição direta ao sol deve ser evitada, sobretudo entre as 11h00 e as 17h00. A DGS aconselha a utilização de protetor solar com fator igual ou superior a 30, devendo a aplicação ser renovada de duas em duas horas e após banhos na praia ou piscina.

A população é também incentivada a usar roupa clara, leve e larga, além de chapéu e óculos de sol com proteção ultravioleta. As atividades no exterior que impliquem esforço físico intenso, incluindo desporto e lazer, devem ser evitadas durante os períodos de maior calor.

Nas deslocações de carro, a DGS recomenda que as viagens sejam feitas nas horas de menor temperatura e alerta para o perigo de permanecer dentro de viaturas estacionadas ao sol.

O organismo sublinha ainda a necessidade de atenção especial aos grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos, grávidas, doentes crónicos e trabalhadores no exterior. No caso das crianças, a DGS refere que devem beber água frequentemente e permanecer em locais frescos e arejados, acrescentando que bebés com menos de seis meses não devem ser expostos ao sol, direta ou indiretamente.

A autoridade de saúde apela também ao acompanhamento de idosos e pessoas isoladas, garantindo a sua hidratação e permanência em ambientes frescos.

A DGS aconselha ainda a população a manter-se informada sobre as condições meteorológicas e, em caso de emergência ou sintomas como suores intensos, febre, náuseas, vómitos ou alteração da pulsação, contactar o SNS 24 através do número 808 24 24 24 ou ligar para o 112.

“Para se proteger dos efeitos negativos do calor intenso mantenha-se informado, hidratado e fresco”, reforça a Direção-Geral da Saúde.

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