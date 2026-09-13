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Portugal continental prepara-se para um domingo de temperaturas elevadas, com o calor a fazer-se sentir em praticamente todo o território. As máximas deverão ultrapassar os 30 graus em vários distritos, sobretudo nas regiões do interior.

O IPMA colocou 13 distritos sob aviso amarelo devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima. O alerta abrange Aveiro, Beja, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto, Santarém, Setúbal e Viana do Castelo.

As temperaturas mais elevadas deverão registar-se no interior alentejano e no vale do Tejo, onde os termómetros poderão aproximar-se dos 39 graus. No litoral, a influência marítima deverá manter os valores ligeiramente mais baixos.

Para este domingo está previsto céu pouco nublado ou limpo na generalidade do continente. O vento será, em geral, fraco a moderado, podendo soprar com maior intensidade em alguns períodos.

Com as temperaturas elevadas, a recomendação passa por evitar a exposição prolongada ao sol durante as horas de maior calor, procurar locais frescos e manter uma boa hidratação, especialmente entre os grupos mais vulneráveis.

O tempo quente deverá continuar a marcar o início da próxima semana, embora a evolução das temperaturas possa variar consoante a região.

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