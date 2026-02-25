Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A mulher foi encontrada consciente numa zona de mato próxima da sua residência, após diligências do Grupo de Intervenção Cinotécnico (GIC) da Unidade de Intervenção (UI) da GNR.

No local, recebeu assistência imediata pelos Bombeiros Voluntários das Caldas da Rainha e, posteriormente, foi transportada para uma unidade hospitalar com ferimentos considerados leves. Durante o transporte, uma patrulha da GNR acompanhou a ambulância.

A operação contou com meios terrestres dos Postos Territoriais das Caldas da Rainha e da Benedita, o apoio de drones da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS), equipas cinotécnicas, bombeiros voluntários e elementos da rede de apoio social local.

