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Segundo a informação divulgada nas redes sociais, os consumidores passam agora a poder encaminhar para reciclagem as caixas de pizza que apresentem apenas pouca gordura.
Para isso, as embalagens devem ser colocadas no Ecoponto Azul, sem quaisquer restos de comida.
A Lipor sublinha que esta medida permitirá reciclar ainda mais embalagens deste tipo.
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