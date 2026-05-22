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Segundo a informação divulgada nas redes sociais, os consumidores passam agora a poder encaminhar para reciclagem as caixas de pizza que apresentem apenas pouca gordura.

Para isso, as embalagens devem ser colocadas no Ecoponto Azul, sem quaisquer restos de comida.

A Lipor sublinha que esta medida permitirá reciclar ainda mais embalagens deste tipo.

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