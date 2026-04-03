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Um segundo avião militar dos Estados Unidos caiu esta sexta-feira no Médio Oriente. De acordo com um oficial norte-americano citado pela AP, tratou-se de um avião de combate, não sendo ainda certo se foi atingido por um míssil ou se foi acidente.

Segundo a AP, ainda não é conhecido o estado de saúde dos tripulantes.

Esta tarde um míssil iraniano, recorde-se, abateu um F-15, sendo que os dois tripulantes ejetaram-se, mas apenas um foi encontrado pelas tropas norte-americanas.

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