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O estudo mostra que a presença destes estabelecimentos não é homogénea, destacando-se três grandes áreas: o centro histórico, com freguesias como Santa Maria Maior, Misericórdia, Santo António e São Vicente, os bairros consolidados entre as décadas de 1930 e 1960, como Arroios, Areeiro, Alvalade e Avenidas Novas, e, com menor expressão, as zonas periféricas mais recentes, como Lumiar, Benfica ou Parque das Nações.

Em termos de densidade territorial, Arroios, Areeiro, Penha de França, Campo de Ourique e Santo António apresentam a maior concentração de cafés por quilómetro quadrado, confirmando o peso do comércio tradicional nos bairros urbanos mais compactos. Já na densidade por habitante, Santa Maria Maior e Santo António destacam-se devido à baixa população residente e à forte presença de estabelecimentos, muitos dependentes do turismo.

O estudo identifica também as freguesias com maior risco de desaparecimento destes espaços, com destaque para Santo António, Campolide, Belém, Misericórdia, Parque das Nações e São Vicente. Este indicador, de carácter exploratório, avalia fatores como encerramentos, escassez de cafés ativos, antiguidade dos estabelecimentos e baixa presença por habitante, apontando para fragilidades estruturais no tecido comercial.

A análise da cronologia revela que a maioria dos cafés considerados “tradicionais” não remonta ao século XIX, mas sim ao período entre as décadas de 1950 e 1990, com destaque para os anos 80. Este padrão reflete o crescimento urbano do pós-guerra e a consolidação da cultura de café de bairro.

Segundo o estudo, a sobrevivência destes estabelecimentos depende de fatores como a presença de população residente, rendas comerciais sustentáveis e políticas públicas de proteção do comércio local. Num contexto de pressão imobiliária e transformação do comércio urbano, marcado pela substituição por restauração orientada para o turismo, o desaparecimento destes espaços é apontado como uma tendência preocupante.

Mais do que uma questão económica, o relatório sublinha que a preservação dos cafés tradicionais está ligada à identidade urbana de Lisboa, à memória coletiva e à vitalidade dos bairros, sendo o bolo de arroz apresentado como um símbolo dessa herança cultural.

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