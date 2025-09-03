Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Uma nova opção terapêutica chega a Portugal para cães com dermatite atópica canina (DAC), uma doença inflamatória crónica da pele que provoca prurido intenso e afeta entre 10 a 15% da população canina.

O lançamento pretende melhorar rapidamente o bem-estar e a qualidade de vida dos animais, permitindo aos médicos veterinários atuar de forma eficaz desde a primeira dose, com uma administração diária.

A DAC leva os cães a coçarem-se, lamberem-se ou esfregarem-se, que podem originar lesões cutâneas secundárias. Embora controlável, o tratamento exige acompanhamento contínuo e comunicação próxima entre veterinário e tutor, uma vez que 60% dos tutores relatam já ter tentado tratar o prurido sem sucesso.

A nova molécula, pertencente aos inibidores da JAK, atua bloqueando as vias envolvidas na origem do prurido, interrompendo o ciclo prurido–coçar, e apresenta efeitos visíveis desde a primeira dose com efeitos secundários limitados, evitando tratamentos prolongados com corticosteroides.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

"Com esta nova molécula pertencente aos inibidores da JAK, estamos numa nova fase em que o controlo eficaz do prurido se torna o primeiro passo para uma pele saudável e um animal feliz", afirma Amanda André, Diretora de Marketing da Elanco para a Península Ibérica.

Nos últimos 12 meses, mais de meio milhão de cães foram tratados com esta solução no Brasil, Estados Unidos, Japão e Canadá, e a expectativa é que Portugal beneficie da mesma eficácia na gestão de doenças dermatológicas caninas.