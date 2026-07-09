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“A situação vivida em Almada demonstra que episódios de interrupção ou condicionamento do abastecimento podem tornar-se mais frequentes num contexto de alterações climáticas, maior pressão sobre os recursos hídricos e envelhecimento das infraestruturas”, lê-se num comunicado da Deco Proteste .

Dar prioridade a duches rápidos em vez de banhos de imersão, fechar a torneira enquanto se lava os dentes ou ensaboa as mãos e reparar torneiras e autoclismos com fugas são alguns gestos que podem fazer a diferença. A Deco destaca ainda a importância de regar os jardins em horas de menor calor, aproveitar a água do duche para outras tarefas domésticas e de utilizar máquinas de lavar roupa e loiça com a carga máxima e programas económicos.

A associação de defesa do consumidor revela que, em Portugal, se desperdiça “uma quantidade significativa de água antes mesmo de esta chegar às torneiras dos consumidores”. Entre 2013 e 2024, perderam-se cerca de dois milhões de metros cúbicos de água nas redes de abastecimento, o que, segundo a Deco, equivale a meia barragem do Alqueva ou ao abastecimento anual de cerca de 30 milhões de pessoas.

Almada enfrenta “desafios estruturais” no abastecimento de água. Além de estar localizado numa zona de escassez hídrica elevada, perdem-se no concelho 284 litros diários por ramal.

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