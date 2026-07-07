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Um cão bebé foi salvo na passada sexta-feira, na Alta de Lisboa, depois de um membro da Associação dos Animais de Lisboa ter intervindo na sequência de uma mensagem partilhada num grupo de moradores.

Segundo a associação, a mensagem relatava que uma criança estaria, há cerca de 40 minutos, a tentar afogar o animal num lago. Um vídeo mostrava, alegadamente, a criança a puxar repetidamente o cão pela trela quando este tentava fugir e a forçá-lo a submergir, empurrando-lhe a cabeça para dentro de água.

Após receber a informação, o membro da associação deslocou-se ao local, retirou o cão da água e dirigiu-se à esquadra da polícia para dar conhecimento da situação, deixando a criança sob responsabilidade das autoridades.

O animal foi depois transportado para um veterinário, onde recebeu assistência imediata. De acordo com a associação, encontrava-se exausto, tinha ingerido uma grande quantidade de água, apresentava o abdómen bastante inchado e tinha as patas feridas e ensanguentadas. Depois de estabilizado, ficou à guarda da associação.

Na sequência do caso, foi apresentada uma queixa-crime na esquadra da polícia, onde estiveram também presentes os pais da criança.

Entretanto, o PAN anunciou que vai requerer a aplicação da Lei Tutelar Educativa, com o objetivo de assegurar uma intervenção adequada junto do menor. O partido refere ainda que, após ter recebido informação sobre o episódio, contactou de imediato a PSP a solicitar a sua intervenção e garante que continuará a acompanhar o caso.

A associação e o PAN apelam ainda à denúncia imediata de quaisquer situações de maus-tratos a animais junto das autoridades e agradecem a todas as pessoas que prestaram auxílio ao cachorro.

Entretanto, a associação agradeceu nas redes sociais a todos os que comentaram, partilharam e ajudaram a divulgar o caso de Dobby, nome dado ao cachorro resgatado.

A associação sublinha, contudo, que o objetivo da divulgação nunca foi criar polémica ou alimentar o ódio, mas antes sensibilizar para a realidade dos maus-tratos a animais e alertar para a necessidade de estas situações terem consequências. Espera ainda que a atenção gerada pelo caso possa contribuir para uma evolução da legislação, para um reforço da proteção dos animais e para a responsabilização de quem comete este tipo de crimes, recordando que apresentou uma queixa-crime às autoridades competentes.

Segundo a associação, Dobby é um cão "extremamente meigo", muito brincalhão e que gosta de mimos e petiscos. Acrescenta que o animal se encontra em segurança, ao cuidado da associação, rodeado de carinho e a descobrir "o que é ser amado".

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