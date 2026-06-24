Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o The Guardian, investigadores descobriram que os cachalotes que vivem em diferentes zonas do Mediterrâneo utilizam “dialetos” distintos nas suas vocalizações, uma característica que desempenha um papel fundamental na formação das suas estruturas sociais.

Os cachalotes comunicam através de sequências de cliques curtos conhecidas como codas. Embora estas sequências sejam comuns à espécie, o padrão rítmico dos cliques pode variar entre diferentes grupos matriarcais. Essas variações constituem os chamados dialetos vocais.

De acordo com o estudo, um grupo de cachalotes apenas se associa a outro quando ambos partilham o mesmo dialeto, pertencendo assim ao mesmo “clã vocal”. O investigador Luke Rendell, da Universidade de St Andrews e coautor do trabalho, explicou que estes dialetos são utilizados para formar estruturas sociais dentro das quais os animais cooperam entre si.

A investigação incidiu sobre uma pequena população ameaçada de cachalotes do Mediterrâneo, composta por apenas alguns milhares de indivíduos. Os cientistas acreditam que estes animais chegaram à região há cerca de 20 mil anos.

Os resultados, publicados na revista Proceedings of the Royal Society B, baseiam-se na análise de gravações recolhidas ao longo de 112 dias, entre 2003 e 2021. Os registos foram obtidos através de hidrofones na Fossa Helénica, perto da Grécia, no Mediterrâneo oriental, e nas proximidades das Ilhas Baleares, ao largo da costa de Espanha, no Mediterrâneo ocidental.

Os investigadores verificaram que algumas codas surgiam predominantemente num dos dois lados do Mediterrâneo. Apesar disso, a maioria das vocalizações observadas em ambas as regiões era composta por quatro cliques.

A principal diferença surgiu numa sequência conhecida como “3+1”, formada por três cliques espaçados regularmente, seguidos de uma pausa mais longa e de um quarto clique. Enquanto os cachalotes do Mediterrâneo ocidental utilizavam uma versão mais lenta desta sequência, os do Mediterrâneo oriental recorriam habitualmente a uma variante mais rápida. Ainda assim, os investigadores observaram alguma sobreposição, com exemplares do leste a produzirem ocasionalmente o dialeto característico do oeste.

Segundo Rendell, os resultados sugerem que os cachalotes terão estabelecido inicialmente a sua presença na bacia ocidental do Mediterrâneo antes de se expandirem para leste, onde o dialeto original começou gradualmente a evoluir para uma versão mais rápida.

O investigador considera que esta descoberta demonstra que a formação de novos dialetos é um processo lento e que requer algum grau de isolamento entre populações. Os autores do estudo sublinham que este fenómeno apresenta paralelos com a evolução cultural das línguas humanas e dos dialetos observados no canto das aves.

Para a equipa, trata-se da primeira evidência que permite observar indícios concretos sobre a origem de novos dialetos entre cachalotes, mostrando como um grupo que se separa de uma população principal pode começar a alterar gradualmente a sua forma de comunicação.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.