O requerimento dos socialistas foi hoje aprovado pela comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas com os votos favoráveis do PS, PSD e Iniciativa Liberal e mereceu o voto contra do Chega.

Bloco de Esquerda e PCP, que não têm assento permanente na segunda comissão, também apresentaram requerimentos com o mesmo objetivo, mas que não foram votados por não terem comparecido deputados dessas bancadas na reunião de hoje.

De recordar que em abril, caças F-35 dos EUA com destino a Israel fizeram escala nas Base das Lajes, na ilha Terceira, Açores, sem conhecimento do Governo português.