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Um caçador norte-americano morreu na passada sexta-feira depois de ser esmagado por vários elefantes durante uma expedição de caça no Gabão, na África Central. A vítima, Ernie Dosio, encontrava-se numa área de floresta tropical em Lope-Okanda quando o incidente ocorreu.

Segundo informações avançadas por operadores locais ao jornal britânico The Guardian, Ernie Dosio estava a caçar um cabrito-de-dorso-amarelo, uma espécie de antílope, quando, acompanhado por um guia profissional, se deparou inesperadamente com um grupo de cinco elefantes . O encontro terá provocado a reação dos animais, que acabaram por atacar.

A empresa responsável pela organização do safari confirmou a morte do cliente e adiantou que o guia sofreu ferimentos graves durante o ataque.

Natural de Lodi, no estado norte-americano da Califórnia, Ernie Dosio era proprietário de uma empresa agrícola ligada à viticultura. Ao longo da vida, construiu uma vasta coleção de troféus de caça, incluindo espécies como elefantes e leões, sendo uma figura conhecida em círculos ligados à caça desportiva.

Fontes próximas descrevem-no como um caçador experiente, com décadas de atividade tanto nos Estados Unidos como em África. Um conhecido citado pela imprensa britânica referiu que todas as suas caçadas eram “legalmente autorizadas” e enquadradas em programas de controlo populacional de espécies.

O mesmo testemunho sugere que os elefantes terão sido surpreendidos pela presença dos caçadores, o que pode ter desencadeado o comportamento agressivo.

O corpo de Ernie Dosio deverá ser repatriado para os Estados Unidos, estando o processo a ser acompanhado pelas autoridades diplomáticas norte-americanas.

O Gabão alberga uma das maiores populações de elefantes-da-floresta do mundo, estimada em cerca de 95 mil animais. A espécie encontra-se classificada como altamente ameaçada, sobretudo devido à perda de habitat e à caça furtiva.

A morte do caçador reacende o debate em torno da indústria da caça de troféus, um setor multimilionário que atrai sobretudo clientes estrangeiros, incluindo cidadãos norte-americanos. Todos os anos, dezenas de milhares de animais selvagens são abatidos no âmbito de programas legais de caça, frequentemente justificados como instrumentos de conservação.

Casos semelhantes têm ocorrido nos últimos anos. Em 2025, outro caçador norte-americano morreu após ser atacado por um búfalo durante uma expedição na África do Sul, evidenciando os riscos associados a este tipo de atividade.

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