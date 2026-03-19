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Um caça militar russo do modelo Sukhoi Su-30 entrou no espaço aéreo da Estónia durante cerca de três minutos na quarta-feira, sem representar uma ameaça grave à segurança, indicou o ministro dos Negócios Estrangeiros estónio.

Segundo Margus Tsahkna, cita a agência de notícias Bloomberg, o incidente ocorreu nas proximidades da ilha de Vaindloo e constitui a primeira incursão deste tipo por parte da Rússia desde o início do ano. O governante falava numa conferência de imprensa realizada na quinta-feira, em Tallinn.

Apesar de não ter sido considerada uma ameaça significativa, a violação do espaço aéreo levou o Governo estónio a reagir diplomaticamente. De acordo com Margys Tsahkna, o principal representante diplomático russo no país foi convocado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros para prestar esclarecimentos sobre o sucedido.

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