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Em comunicado, Jair Fernandes reagiu a conteúdos amplificados pela imprensa britânica e replicados noutros países, sublinhando que não há motivos que justifiquem o tom alarmista adotado.

As sete mortes de turistas britânicos registadas nos últimos três anos tiveram origem num foco de contaminação que foi identificado e alvo de intervenção. A situação levou à implementação de medidas corretivas imediatas, incluindo ações de formação em normas HACCP (sistema internacional de segurança alimentar) dirigidas a mais de 300 operadores locais, numa operação coordenada pelo Instituto de Turismo de Cabo Verde (ITCV).

Para Fernandes, o problema não reside nos factos, mas na forma como estes têm sido relatados. “Há uma diferença clara entre relatar casos pontuais, que acontecem em qualquer destino do mundo, e construir narrativas que induzem medo e distorcem a realidade”, afirmou, criticando títulos que considera sensacionalistas e desprovidos de contexto.

De acordo com o responsável, este tipo de cobertura mediática não é exclusivo de Cabo Verde, sendo recorrente noutros destinos turísticos e, por vezes, amplificado por interesses paralelos, incluindo entidades ligadas à litigância associada a incidentes de viagem.

Para o arquipélago, cuja economia depende fortemente do turismo, o impacto desta exposição mediática é “desproporcional e injusto”. O ITCV reforça, por isso, três ideias centrais: Cabo Verde mantém elevados padrões de segurança, saúde e qualidade no setor turístico; não existe qualquer crise sanitária ou risco generalizado; e a informação deve ser consumida com sentido crítico.

O ITCV ainda reafirma o compromisso de continuar a trabalhar com operadores, parceiros internacionais e autoridades de saúde para garantir a confiança no destino, apelando simultaneamente a uma maior responsabilidade editorial por parte dos meios de comunicação social.

“Cabo Verde não precisa de campanhas de defesa, precisa apenas que os factos sejam relatados com rigor editorial. E os factos são claros: o país está bem, recomenda-se e continua a ser um dos destinos mais seguros e procurados do Atlântico”, conclui o comunicado.

Artigo corrido às 19h50, após nota sobre o comunicado enviado às redações: "As declarações enviadas anteriormente não foram feitas pelo Ministério do Turismo e Transportes de Cabo Verde, liderado por José Luís Sá Nogueira, mas sim pelo Presidente do Instituto do Turismo de Cabo Verde, Jair Fernandes".