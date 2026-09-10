O cabaz alimentar monitorizado pela DECO PROteste custa esta semana 255,26 euros, mais 52 cêntimos do que na semana anterior, segundo os dados divulgados pela organização de defesa do consumidor.

A análise acompanha a evolução do preço de um conjunto fixo de 63 produtos. Desde o início do ano, comprar exatamente os mesmos artigos custa mais 13,34 euros, o equivalente a um aumento de 5,55%.

A diferença é ainda maior quando comparada com há um ano. Atualmente, o cabaz custa mais 14,61 euros, ou seja, 6,07% acima do valor registado no mesmo período de 2025.

Face ao início da análise, a 5 de janeiro de 2022, o mesmo cabaz está agora 67,56 euros mais caro, uma subida de 35,99%.

Carapau foi o produto que mais subiu numa semana

Entre 2 e 9 de setembro, o carapau registou a maior subida percentual de preço, com um aumento de 23%, passando a custar 5,46 euros por quilo.

Seguiram-se a curgete, cujo preço aumentou 20%, para 2,15 euros, e o atum em posta em azeite, que ficou 17% mais caro, passando a custar 2,21 euros.

Na comparação com o mesmo período do ano passado, o carapau volta a destacar-se, com uma subida de 43%, para 5,46 euros por quilo. O robalo aumentou 30%, para 10,48 euros por quilo, enquanto o bacalhau graúdo ficou 26% mais caro, atingindo 20,06 euros por quilo.

Novilho para cozer mais do que duplicou desde 2022

Desde que a DECO PROteste iniciou a monitorização, em janeiro de 2022, alguns produtos registaram aumentos particularmente expressivos.

A carne de novilho para cozer apresenta a maior subida percentual, de 101%, custando atualmente 11,72 euros por quilo. Seguem-se o bacalhau graúdo, com um aumento de 89%, para 20,06 euros por quilo, e a couve-coração, também com uma subida de 89%, para 1,88 euros.

A DECO PROteste disponibiliza ainda uma ferramenta que permite comparar preços e simular o custo das compras nos supermercados online.