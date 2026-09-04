O preço do cabaz alimentar monitorizado pela DECO PROteste voltou a aumentar. Esta semana, os consumidores têm de gastar 254,73 euros para comprar os mesmos 63 produtos, mais 2,11 euros do que na semana anterior.

Segundo a organização de defesa do consumidor, em comunicado de imprensa, “desde o início do ano, para comprar o mesmo cabaz composto por 63 produtos, os consumidores gastavam menos 12,91 euros”, uma diferença de 5,34%.

A comparação com o mesmo período do ano passado mostra igualmente uma subida. Há um ano, era possível comprar exatamente os mesmos produtos por menos 14,17 euros, o equivalente a uma diferença de 5,89%.

A diferença é ainda mais expressiva face ao início da monitorização da DECO PROteste. Desde 5 de janeiro de 2022, o mesmo cabaz ficou 67,03 euros mais caro, o que representa um aumento de 35,71%.

Massas e pão entre os produtos que mais encareceram

Entre 19 e 26 de agosto, as massas espirais registaram a maior subida percentual de preço, de 22%, passando a custar 1,35 euros

A massa esparguete foi o segundo produto com maior aumento, de 21%, para 1,18 euros, enquanto o pão de forma sem côdea ficou 14% mais caro, passando a custar 2,50 euros.

Na comparação com o mesmo período do ano passado, os maiores aumentos percentuais registaram-se no bacalhau graúdo, no robalo e nas massas espirais.

O bacalhau graúdo ficou 25% mais caro e custa atualmente 20,02 euros por quilo, enquanto o preço do robalo aumentou 24%, para 10,20 euros por quilo. Já as massas espirais registaram uma subida de 22%.

Carne de novilho é o produto que mais encareceu desde 2022

Desde que a DECO PROteste começou a acompanhar semanalmente a evolução do cabaz alimentar, em janeiro de 2022, alguns produtos registaram aumentos muito significativos.

A carne de novilho para cozer lidera a lista, com uma subida de 120%, passando a custar 12,81 euros por quilo.

Segue-se o bacalhau graúdo, cujo preço aumentou 89%, para 20,02 euros por quilo, e a couve-coração, que ficou 88% mais cara e custa agora 1,87 euros.