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Desde o início do ano, o mesmo conjunto de bens essenciais encareceu 6,67%, o equivalente a mais 16,12 euros. A comparação com períodos anteriores evidencia um aumento significativo: há um ano, o cabaz custava menos 19,79 euros (menos 8,31%) e, no início de 2022, era possível adquiri-lo por menos 70,25 euros, uma diferença de 37,42%.

Na última semana, entre 1 e 8 de abril, os maiores aumentos percentuais registaram-se na massa esparguete, que subiu 24% para 1,18 euros, na massa espiral, com uma subida de 18% para 1,37 euros, e no atum posta em óleo vegetal, que aumentou 16% para 1,65 euros.

Em termos homólogos, face ao mesmo período do ano passado, os produtos com maiores subidas foram o carapau, com um aumento de 55% (6,40 euros), a couve-coração, que encareceu 49% (2,12 euros), e os brócolos, com uma subida de 42% (3,71 euros).

Desde o início da análise, a 5 de janeiro de 2022, destacam-se aumentos expressivos na carne de novilho para cozer, cujo preço subiu 124% para 13,03 euros por quilo, na couve-coração, com mais 113% para 2,12 euros por quilo, e nos ovos, que registaram um aumento de 84%, passando a custar 2,10 euros.

O cabaz alimentar analisado inclui produtos de várias categorias, como carne, congelados, frutas e legumes, laticínios, mercearia e peixe, abrangendo itens como peru, frango, pescada, batata, arroz, leite e manteiga, entre outros. A simulação de preços pode ser feita aqui.

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