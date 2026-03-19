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De acordo com a organização de defesa do consumidor, o cabaz composto por 63 produtos registou um aumento ligeiro de 0,19 euros face à semana anterior, alcançando o valor mais alto desde o início da monitorização, em 2022.

A evolução dos preços mostra um agravamento dos custos para os consumidores ao longo do tempo. Desde o início de 2026, comprar este conjunto de bens tornou-se 12,49 euros mais caro, o que representa uma subida de 5,16%. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o aumento é de 17,37 euros (7,33%). Já face ao início de 2022, o cabaz custa mais 66,62 euros, uma diferença de 35,49%.

Na última semana, entre 11 e 18 de março, os produtos que mais aumentaram em termos percentuais foram os cereais de fibra, com uma subida de 28% para 4,73 euros, o pão de forma sem côdea, que encareceu 13% para 2,57 euros, e os cereais integrais, com um aumento de 11% para 4,10 euros.

Em comparação com o mesmo período do ano passado, destacam-se aumentos expressivos na couve-coração, cujo preço subiu 42% para 1,78 euros, no robalo, que aumentou 36% para 10,02 euros por quilo, e no café torrado moído, que registou uma subida de 30%, passando a custar 4,80 euros.

Desde o início da análise, a 5 de janeiro de 2022, os maiores aumentos percentuais verificaram-se na carne de novilho para cozer, cujo preço subiu 121% para 12,85 euros por quilo, nos ovos, com um aumento de 84% para 2,10 euros, e na couve-coração, que encareceu 87% para 1,86 euros por quilo.

O cabaz monitorizado — cuja simulação pode ser feita aqui — inclui produtos de várias categorias, como carne, peixe, congelados, frutas e legumes, laticínios e mercearia, abrangendo bens essenciais como peru, frango, carapau, pescada, cebola, batata, cenoura, banana, maçã, laranja, arroz, esparguete, açúcar, fiambre, leite, queijo e manteiga.

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