A Tesla anunciou a entrega de cerca de 1,64 milhões de veículos no ano passado, enquanto a BYD vendeu 2,26 milhões, assumindo assim a liderança global no setor.

No quarto trimestre, a Tesla registou vendas de 418.227 unidades, abaixo das 440 mil esperadas pelos analistas, de acordo com a Associated Press. O desempenho foi condicionado, entre outros fatores, pelo fim do crédito fiscal de 7.500 dólares para veículos elétricos, gradualmente eliminado pelo governo de Donald Trump no final de setembro.

Na abertura do mercado desta sexta-feira, as ações da Tesla seguiam praticamente inalteradas, em torno dos 450 dólares. Ainda assim, os títulos encerraram 2025 com uma valorização de cerca de 11%, refletindo o otimismo dos investidores quanto à estratégia de longo prazo de Musk.

Apesar da desaceleração nas vendas, os investidores continuam a apostar nas ambições do CEO, que pretende transformar a Tesla numa líder do setor de táxis robóticos, expandir o negócio de armazenamento de energia e desenvolver robôs humanoides para uso doméstico e industrial.

O último trimestre marcou o início das vendas das versões simplificadas do Model Y e do Model 3, apresentados em outubro como parte de um esforço para reanimar a procura. O novo Model Y custa menos de 40 mil dólares (cerca de 34 mil euros), enquanto o Model 3 pode ser adquirido por menos de 37 mil dólares (aproximadamente 31,5 mil euros). A empresa espera que estes modelos reforcem a competitividade face às marcas chinesas na Europa e na Ásia.

Para os resultados do quarto trimestre, a divulgar no final de janeiro, os analistas preveem uma queda de 3% nas vendas e uma descida de quase 40% no lucro por ação, mas antecipam uma inversão desta tendência ao longo de 2026.

Entretanto, a administração da Tesla aprovou um novo pacote salarial para Musk, potencialmente de grande dimensão, validado pelos acionistas em novembro. Há duas semanas, o empresário obteve ainda um ganho significativo depois de o Supremo Tribunal do Delaware ter revertido uma decisão que lhe retirava um pacote remuneratório de 55 mil milhões de dólares, atribuído em 2018.

A empresa enfrenta também uma reação negativa de consumidores às posições políticas de Musk e uma concorrência internacional cada vez mais forte, fatores que contribuíram para a queda das vendas pelo segundo ano consecutivo.

