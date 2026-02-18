Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Soure, João Paulo Contente, estiveram envolvidos 12 operacionais e quatro viaturas da corporação, apoiados por seis militares e três viaturas da Guarda Nacional Republicana, além de dois drones, informa a Lusa, citada pelo Observador.

A operação decorreu na freguesia de Vinha da Rainha, a oeste do concelho, abrangendo os campos agrícolas de arroz do Vale do Pranto, uma zona extensa e de difícil acesso.

O casal, de 68 e 65 anos, residente em Verride, saiu de casa na terça-feira (10) e não regressou, tendo o alerta sido dado por familiares pelas 19h45 de sexta-feira.

As buscas começaram ainda na sexta-feira e foram retomadas no sábado de manhã com quatro militares da GNR e cinco elementos dos bombeiros, apoiados por duas viaturas.

No domingo, o dispositivo foi reforçado, envolvendo 13 militares da GNR e 18 bombeiros, também com o auxílio de drones, concentrando-se “na zona de residência e nos trajetos que podiam ter feito”, explicou o comandante.

Já na segunda-feira, os meios foram reduzidos para cinco operacionais e dois veículos, enquanto a GNR manteve duas patrulhas, com quatro elementos, apenas quando não existiam outras ocorrências prioritárias, sem utilização de drones.

As operações têm sido dificultadas pelas características do terreno, marcado por extensas áreas alagadas. “Há muita água no vale do Pranto, o que condiciona as buscas”, sublinhou João Paulo Contente.

O desaparecimento ocorre após um período de mau tempo severo que atingiu o país e provocou 16 mortos, além de centenas de feridos e desalojados.

A passagem das depressões trouxe destruição total ou parcial de habitações, empresas e equipamentos, queda de árvores e estruturas, estradas cortadas, encerramento de escolas e serviços de transporte, bem como falhas de energia, água e comunicações, a par de inundações e cheias.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas, tendo a situação de calamidade declarada nos 68 concelhos atingidos terminado no domingo.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.