O comandante dos Bombeiros Voluntários de Soure, João Paulo Contente, disse à agência Lusa que as operações contam hoje com cinco operacionais da corporação e dois veículos, enquanto a GNR está presente com duas patrulhas, totalizando quatro elementos. O efetivo foi reduzido face a dias anteriores, devido a outras ocorrências e à diminuição de recursos disponíveis.

O casal, de 68 e 65 anos, residente em Verride, saiu de casa na terça-feira e não regressou, levando os familiares a lançar o alerta pelas 19h45 de sexta-feira.

As buscas tiveram início ainda na sexta-feira, continuaram no sábado de manhã com quatro militares da GNR e cinco bombeiros, e no domingo envolveram 13 militares da GNR, 18 bombeiros e drones. Hoje, os drones foram desmobilizados e as operações concentram-se na zona de residência e nos trajetos possíveis do casal, abrangendo também as freguesias de Vinha da Rainha e Samuel, na zona oeste do concelho, incluindo os campos de arroz do Vale do Pranto.

Fonte da GNR explicou que agora é necessário deixar baixar o nível das águas no Vale do Mondego para aumentar a possibilidade de localizar o casal.

O desaparecimento ocorre no contexto do mau tempo extremo que afetou Portugal nos últimos dias. Dezasseis pessoas morreram em consequência das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram centenas de feridos e desalojados. Houve inundações, cheias, queda de árvores, destruição de casas e infraestruturas, bem como cortes de energia, água e comunicações.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas, e a situação de calamidade que abrangia 68 concelhos terminou no domingo.