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Um dos alvos das buscas é Ricardo Leitão Machado, cunhado do ministro da Presidência, António Leitão Amaro, e proprietário da empresa Gesticopter. As autoridades fizeram buscas à sua casa, no Restelo, e também às instalações da empresa.

Segundo a investigação, a Gesticopter venceu contratos públicos para fornecimento de meios aéreos de combate a incêndios. Embora os contratos tenham sido celebrados antes de Ricardo Leitão Machado entrar oficialmente na empresa, de acordo com a CNN a PJ suspeita que já controlava a sociedade anteriormente.

Esta operação surge na sequência da primeira fase da investigação, realizada em maio do ano passado, quando foram feitas 28 buscas em casas e empresas de Norte a Sul do país. A PJ está agora a recolher mais documentação e não exclui detenções ao longo do dia, com mandados emitidos pelo Ministério Público.