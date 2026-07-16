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A Kaspersky alertou para o aumento de burlas online relacionadas com a compra de sistemas de arrefecimento, numa altura em que a onda de calor na Europa está a intensificar a procura por ventoinhas e aparelhos de ar condicionado.

Segundo a empresa de cibersegurança, os criminosos fazem-se passar por marcas conhecidas e atraem consumidores com promoções e descontos considerados "bons demais para ser verdade". Estes esquemas não se limitam a sites fraudulentos: chegam também através de emails que aparentam ter sido enviadas por marcas de confiança.

Num dos exemplos identificados, os burlões criam uma loja online falsa que imita uma marca existente de arrefecedores de ar portáteis. O site apresenta fotografias autênticas dos produtos e avaliações de clientes com aspeto genuíno para reforçar a credibilidade da página. Ao mesmo tempo, são anunciados descontos por tempo limitado para pressionar os consumidores a concluir rapidamente a compra.

As vítimas acabam por introduzir os dados de pagamento e informações pessoais, mas não recebem os produtos encomendados. Além da perda do dinheiro, os dados do cartão bancário podem ser posteriormente utilizados em novas fraudes.

A Kaspersky refere ainda que existem esquemas que recorrem a páginas falsas que imitam retalhistas conhecidos, reproduzindo o design das lojas originais e utilizando produtos reais como base. Nestes casos, os atacantes recorrem igualmente a mensagens que indicam existirem poucas unidades disponíveis, contadores de tempo para o fim da promoção ou informação sobre o número de pessoas que estarão a visualizar o produto naquele momento, aumentando a sensação de urgência.

A empresa partilha ainda um conjunto de recomendações para reduzir o risco de fraude nas compras online. Entre os principais conselhos estão desconfiar de descontos muito elevados ou de ofertas com prazos demasiado curtos, verificar cuidadosamente os endereços das páginas e procurar erros ortográficos ou domínios diferentes dos habituais.

Os especialistas aconselham também a não confiar em links ou anexos recebidos por email sem confirmar previamente o remetente, bem como a comparar as descrições e fotografias dos produtos com as disponíveis nos sites oficiais dos fabricantes ou dos retalhistas antes de concluir qualquer compra.

A Kaspersky recomenda ainda a utilização de soluções de segurança com proteção antiphishing para ajudar a identificar lojas online fraudulentas e páginas suspeitas.

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