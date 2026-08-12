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A Bumble anunciou que vai abandonar a regra de mensagens que marcou a aplicação desde o seu lançamento, em 2014, diz o The Guardian. A partir de agora, qualquer uma das pessoas de um par poderá enviar a primeira mensagem.

Desde a criação da Bumble, apenas as mulheres podiam iniciar conversas nos pares heterossexuais, ao contrário do que acontece na maioria das aplicações de encontros, incluindo a Tinder, onde qualquer utilizador pode tomar a iniciativa.

A empresa afirmou que os testes realizados no Canadá revelaram uma maior taxa de início de conversas, menos conversas expiradas e mais interações mútuas depois da alteração das regras.

A Bumble vai também aumentar de 24 para 72 horas o período disponível para responder a um par. A medida pretende aumentar o número de conversas e reduzir a quantidade de pares que expiram sem qualquer interação entre os utilizadores.

A alteração surge, segundo a Bumble, em resposta aos pedidos dos utilizadores por "mais flexibilidade, menos pressão e mais oportunidades para criar ligações reais e significativas", afirmou a fundadora e CEO da empresa, Whitney Wolfe Herd.

A mudança acontece num contexto de dificuldades para as empresas de aplicações de encontros em todo o mundo, que enfrentam cansaço dos utilizadores em relação às plataformas tradicionais baseadas no sistema de deslizar perfis e um abrandamento do crescimento.

Perante este cenário, empresas como a Bumble e a Match Group, proprietária da Tinder, têm lançado novas funcionalidades e ferramentas baseadas em inteligência artificial com o objetivo de melhorar o envolvimento dos utilizadores.

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