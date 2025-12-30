Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Comissão Europeia disse que vai pedir “mais detalhes” às autoridades portuguesas sobre a suspensão do sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários, mas revelou que a decisão é alheia a problemas com a implementação deste sistema.

“Vamos contactar as autoridades portuguesas para pedir mais detalhes sobre os planos que têm”, disse à Lusa a porta-voz da Comissão Europeia Arianna Podesta.

A porta-voz do executivo comunitário revelou que a decisão de suspender o sistema europeu de controlo de fronteiras “não está relacionada com quaisquer problemas com o sistema de entrada e saídas” do território da União Europeia (UE).

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.