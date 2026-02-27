Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, partilhou uma reflexão pessoal sobre o passar do tempo e a proximidade do fim da vida, contrapondo essa consciência à vitalidade das gerações mais novas.

“Quando se chega a esta idade, que noutro tempo era muito bom ter como aluno, agora descobre-se que não é tão agradável estar perto do fim do percurso da vida e os outros com ar de quem vai gozar a vida”, afirmou, numa nota de tom intimista.

O chefe de Estado recuou também à juventude da sua geração, sublinhando a forma como o projeto europeu foi vivido como uma ambição coletiva e transformadora.

“Para a minha geração, nascida em 1948, nós assistimos à criação da Europa. E sonhávamos com Portugal na Europa, que era inseparável do sonho que a própria Europa representava”, declarou.

Marcelo Rebelo de Sousa destacou que, para os jovens portugueses desse período, a integração europeia simbolizava mais do que um alinhamento político ou económico.

“A Europa queria dizer abertura, horizontes diferentes, desenvolvimento económico e social, liberdade e democracia”, acrescentou, evocando o significado histórico e emocional desse processo para quem cresceu ainda sob a ditadura.

