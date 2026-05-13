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A informação foi avançada esta quarta-feira pelo comissário europeu dos Transportes, Apostolos Tzitzikostas, que sublinhou que o sistema de abastecimento europeu se mantém estável e sem indícios de ruturas.

“As refinarias da UE cobrem cerca de 70% do consumo de combustível de aviação na Europa. Apenas 20% é importado dos países do Golfo e, nesta fase, não temos qualquer prova nem sinais de que exista um problema de abastecimento”, afirmou.

Segundo o responsável, a Comissão Europeia está a trabalhar na avaliação das capacidades de refinação no espaço europeu e na identificação de eventuais necessidades de coordenação entre Estados-membros, de forma a garantir a utilização plena da capacidade existente.

O executivo comunitário pretende também reforçar a produção de combustíveis sustentáveis, no âmbito da estratégia de transição energética do setor da aviação.

“Queremos saber exatamente quais são as reservas de emergência em cada país e em que quantidade existem”, explicou Tzitzikostas, acrescentando que a eventual libertação dessas reservas só ocorrerá em caso de necessidade e de forma coordenada.

Apesar da monitorização em curso, o comissário europeu reiterou que não há, para já, qualquer cenário que justifique intervenção no mercado ou ativação de reservas estratégicas.

“O objetivo é estarmos preparados para todos os cenários, incluindo uma possível escalada no Médio Oriente, mas não há necessidade de ação neste momento”, reforçou.

A Comissão Europeia admite, ainda assim, que a volatilidade dos mercados energéticos já se reflete no aumento de custos e em perturbações operacionais no setor da aviação.

As leis europeias obrigam os Estados-membros a manter reservas estratégicas de petróleo equivalentes a 90 dias de consumo, incluindo produtos refinados como o combustível de aviação.

Num contexto de elevada dependência das importações de petróleo, Bruxelas tem vindo a sublinhar a importância de diversificar fornecedores e acelerar a transição energética para reduzir a exposição a choques externos.

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