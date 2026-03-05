Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Num comunicado, citado pelo The Guardian, um representante afirmou que o episódio é “lamentável e injustificável”, acrescentando que Britney Spears pretende cumprir a lei e procurar ajuda, numa tentativa de mudar o rumo da sua vida. Segundo a mesma fonte, a família e os filhos irão apoiá-la durante este período.

Após o incidente, a cantora apagou a sua conta de Instagram. A detenção ocorreu poucos dias depois de Britney Spears ter obtido uma ordem de restrição contra um homem que a perseguia desde 2013, lembra a Vanity Fair.

Nos últimos meses, Britney Spears também esteve nas notícias por ter vendido os direitos do seu catálogo musical à editora Primary Wave num negócio estimado em cerca de 200 milhões de dólares.

A artista tem mantido um perfil público discreto desde que, em 2021, terminou a tutela judicial de 13 anos com o pai que controlava as suas finanças e decisões pessoais. O seu último álbum de estúdio foi “Glory” (2016) e a última atuação ao vivo nos EUA aconteceu em 2018. Em janeiro, Britney Spears escreveu nas redes sociais que não pretende voltar a atuar nos Estados Unidos, embora tenha mencionado possíveis espetáculos no Reino Unido e na Austrália.