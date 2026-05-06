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Segundo a BBC, os britânicos desembarcaram o cruzeiro em Santa Helena, e depois voaram para o Reino Unido através de Joanesburgo. Assim, o par entrou em contacto com a autoridades competentes, quando ouviram dos casos no navio, e a Agência de Segurança para a Saúde britânica diz que estão a monotorizar a situação.

De recordar que até agora três passageiros já morreram no MV Hondius, após vários casos do hantavírus a bordo. As autoridades espanholas deram autorização para que o navio atracasse nas Ilhas Canárias, apesar de alguma preocupação das autoridades locais.

Cerca de 150 encontram-se ainda a bordo do navio, sob medidas extremas, segundo a Oceanwide Expeditions. Na tripulação deste navio há um português a bordo, sendo que as autoridades garantem que o cidadão nacional está bem e que a situação clínica a bordo se encontra controlada.

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) também ativou uma resposta epidemiológica após a deteção de um surto de hantavírus, tendo destacado um especialista para apoiar a investigação e a coordenação das medidas de saúde pública com vários Estados-Membros e organizações internacionais.

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