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Wendy Duffy, antiga assistente social, obteve autorização para morrer numa clínica suíça depois de várias avaliações psiquiátricas e do pagamento de cerca de 10 mil libras. A decisão surge num momento em que o projeto de lei que visa legalizar o suicídio assistido no Reino Unido permanece bloqueado na Câmara dos Lordes, apesar de ter sido aprovado pela Câmara dos Comuns.

A mulher recorreu à clínica Pegasos, uma das instituições mais conhecidas e controversas no país alpino, onde a lei permite o suicídio assistido desde que não exista motivação egoísta. De acordo com o enquadramento legal suíço, é o próprio doente que tem de administrar a substância letal, garantindo que o ato não é classificado como eutanásia.

Em declarações ao jornal britânico Daily Mail, Wendy Duffy afirmou não ter dúvidas sobre a decisão. “Não vou mudar de ideias. Fiquem felizes por mim. Sei que vou morrer com um sorriso na cara”, disse, acrescentando que já não sente alegria nem vontade de continuar a viver.

Luto prolongado após a morte do filho

A decisão está profundamente ligada à morte do filho único, Marcus, em 2022, aos 23 anos, após um acidente doméstico que resultou em asfixia. O jovem esteve vários dias ligado a máquinas antes de morrer, tendo os órgãos sido doados para transplante.

Segundo Wendy Duffy, a perda marcou um ponto de rutura irreversível. “Foi aí que eu também morri por dentro. Já não sou a mesma pessoa”, afirmou, explicando que deixou de sentir emoções e acabou por abandonar o trabalho. Apesar de anos de acompanhamento psicológico, refere que nunca conseguiu ultrapassar o luto.

A britânica revelou ainda que já tinha tentado pôr fim à vida anteriormente, sem sucesso, correndo o risco de ficar com incapacidades graves. Considera que a opção pelo suicídio assistido evita expor terceiros ao trauma de encontrar um corpo ou lidar com as consequências imediatas de um ato violento.

Família informada e decisão planeada

Antes da viagem para a Suíça, Wendy Duffy escreveu cartas de despedida aos familiares, escolheu a roupa que pretende usar e a música que ouvirá nos últimos momentos. A decisão é do conhecimento dos irmãos, que, segundo a própria, respeitam a sua vontade, ainda que com sofrimento.

O caso reacendeu a discussão no Reino Unido sobre os limites legais do suicídio assistido, num contexto em que vários cidadãos continuam a deslocar-se ao estrangeiro para exercer uma escolha que permanece ilegal no país. O Governo britânico tem reiterado que qualquer alteração à lei deve ser cuidadosamente ponderada, mas o impasse parlamentar mantém o tema em aberto.

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