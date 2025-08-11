Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Entre as recomendações, destaca-se a importância de manter a calma, seguir as indicações das autoridades e respeitar a sinalização. Se o fumo ou o calor se aproximarem, o condutor deve parar em local seguro, manter o motor ligado, permanecer dentro da viatura com luzes acesas e buzina acionada, fechando janelas e ativando a recirculação do ar condicionado.

O plano recomenda ainda circular devagar, com luzes e piscas ligados, mantendo distância de segurança e nunca inverter o sentido da marcha. Em caso de paragem, o ideal é fazê-lo na berma direita, debaixo de pontes ou em viadutos, sem sair do carro. Só após a passagem das chamas e se não houver risco imediato é que se deve abandonar o veículo, protegendo as vias respiratórias com um pano molhado.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Para assistência, os condutores podem contactar o 112, a linha Brisa (210 730 300) ou utilizar a app SOS Autoestradas.

O PARGIR abrange todo o território nacional, mas foi especialmente desenhado para três zonas de maior risco: A1 (Pombal-Leiria), A3 (Ponte de Lima-Sapardos) e A4 (Nó A4/A41-Baltar). Nessas áreas, a Brisa irá distribuir folhetos informativos nas portagens e disponibilizá-los também no seu site.

O plano integra ainda tecnologia de monitorização em tempo real, que envia dados georreferenciados às autoridades, e parcerias com plataformas como o Waze, permitindo aos condutores receber alertas imediatos sobre incêndios próximos.