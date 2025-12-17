Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Ao todo, 343 mulheres apresentaram esta semana uma queixa por insulto público, um número simbolicamente associado ao feminismo francês. A ação surge após a divulgação de um vídeo gravado nos bastidores do teatro Folies Bergère, onde Brigitte Macron surge a referir-se às manifestantes como “sales connes”, expressão traduzida como “prostitutas estúpidas”.

As imagens mostram Brigitte Macron em conversa com o ator e humorista francês Ary Abittan, que esteve anteriormente acusado de violação. A primeira-dama assistia ao espetáculo acompanhada pela filha e por amigos. Na noite anterior, ativistas feministas tinham interrompido o espetáculo, gritando: “Abittan, violador!”.

No vídeo, Brigitte Macron pergunta ao ator como se sentia. Quando este responde que estava assustado, a primeira-dama reage chamando às manifestantes “prostitutas estúpidas" e acrescenta que, se voltassem a aparecer, “atiramo-las para fora”.

A advogada Juliette Chapelle, que representa os grupos feministas que apresentaram a queixa, afirmou à rádio France Inter que “ela é a primeira-dama de França, as suas palavras contam”. Chapelle considerou ainda que Brigitte Macron parece “muito empenhada publicamente nas causas das mulheres, mas, na realidade, podemos dizer que há um desfasamento entre os seus discursos públicos e aquilo que realmente pensa”.

A investigação às acusações de violação feitas contra Ary Abittan, relativas a 2021, foi arquivada em 2024 por falta de provas suficientes para levar o caso a julgamento, decisão confirmada em recurso em janeiro deste ano.

O coletivo feminista Nous Toutes (“Todas Nós”), que participou no protesto no teatro, explicou que a ação visava denunciar o que descreve como “uma cultura de impunidade” em torno da violência sexual em França.

Após a polémica, Brigitte Macron pediu desculpa numa declaração ao meio digital Brut. “Lamento se magoei mulheres vítimas”, disse, sublinhando que os comentários captados no vídeo eram “observações privadas”. Ainda assim, acrescentou: “Não posso arrepender-me delas. É verdade que sou a mulher do Presidente da República, mas sou sobretudo eu própria. E, em privado, posso deixar-me ir de uma forma que não é totalmente adequada.”

Entre os grupos que subscrevem a queixa está o coletivo Les Tricoteuses Hystériques, criado em 2024 durante o maior julgamento por violação em França, no qual dezenas de homens foram condenados pelo abuso de Gisèle Pelicot, drogada pelo ex-marido. Nesse processo, um advogado de defesa descreveu as mulheres que protestavam à porta do tribunal como “histéricas” e “tricoteiras”, numa alusão às mulheres que assistiam às execuções durante a Revolução Francesa.

O número 343 remete ainda para um manifesto histórico de 1971 a favor da legalização do aborto, assinado por 343 mulheres que declararam ter interrompido gravidezes.

Várias figuras públicas manifestaram apoio às ativistas visadas por Brigitte Macron, apropriando-se do insulto nas redes sociais com a hashtag #salesconnes. A atriz e realizadora Judith Godrèche, uma das vozes mais ativas do movimento #MeToo em França, escreveu: “Eu também — também sou uma ‘salle conne’ e apoio todas as outras”.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.