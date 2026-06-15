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De acordo com os dados divulgados pela plataforma, este valor corresponde a cerca de 30,5% dos agregados domésticos portugueses, tendo como referência os 4.149.096 agregados domésticos privados contabilizados pelo Instituto Nacional de Estatística nos Censos de 2021.

O crescimento das audiências verificou-se logo desde o arranque da competição. O jogo de abertura entre México e África do Sul estabeleceu um recorde nacional para uma transmissão desportiva em direto, ao reunir 69.846 dispositivos únicos ligados em simultâneo.

Nos dias seguintes, os números continuaram a aumentar. O encontro entre Canadá e Bósnia atingiu um pico de 71.272 dispositivos simultâneos, enquanto a partida entre Brasil e Marrocos alcançou 302.426 dispositivos únicos ligados ao mesmo tempo.

Segundo a LiveModeTV, este último jogo tornou-se a maior transmissão em direto da história do YouTube em Portugal. A emissão integrou ainda o Top 10 das maiores transmissões mundiais em direto na plataforma nesse dia, de acordo com os rankings internacionais da Playboard.

A análise da audiência acumulada durante os primeiros dias da competição revela também uma forte presença de público jovem e adulto. Cerca de 71,4% dos espectadores encontra-se na faixa etária entre os 18 e os 44 anos.

A LiveModeTV, que tem Cristiano Ronaldo como investidor e parceiro estratégico, soma atualmente mais de 380 mil subscritores no YouTube e mais de 136 mil seguidores no Instagram.

Ao longo do Mundial 2026, a plataforma vai transmitir 34 jogos, incluindo todas as partidas da Seleção Nacional. Além do jogo diário da competição, a programação dedicada ao torneio contará com cerca de oito horas de emissão por dia.

As transmissões estão disponíveis através do YouTube e da Prime Video.