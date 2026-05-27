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No Brasil, o Hospital Colónia de Barbacena, no estado de Minas Gerais, foi oficialmente desativado esta semana, depois de mais de um século de existência e décadas caracterizadas por denúncias de abusos e maus-tratos. Os últimos 14 pacientes, todos com mais de 70 anos, foram agora acolhidos em residências terapêuticas.

Criado em 1903, o espaço nasceu como uma instituição destinada ao tratamento de pessoas com transtornos mentais, mas rapidamente se transformou num símbolo de exclusão. Para trás ficam anos de negligência: estima-se que tenham morrido cerca de 60 mil brasileiros vítimas de fome, frio e diarreia até à década de 1980. De acordo com a imprensa brasileira, pelo menos 1.800 corpos foram vendidos e usados no ensino de anatomia nos cursos de medicina de diversas universidades.

Os que sobreviveram estão velhos, doentes e sem família. A transferência dos últimos cem pacientes, altamente dependentes e a precisar de cuidados médicos e acompanhamento especial, começou a ser programada há muito. Alguns regressaram para junto dos parentes mais próximos, outros foram inseridos em comunidades terapêuticas locais. O mais velho tem 91 anos.

No local, foi inaugurado o Museu da Loucura, que conta a história arrepiante de uma comunidade proscrita, excluída por motivos muito além das doenças do foro mental: homossexuais, militantes políticos, grávidas, pessoas com deficiência, transtornos ou distúrbios, mulheres rejeitadas pelos maridos. Para que ninguém esqueça.

As exposições reúnem textos, fotografias, documentos, objectos, equipamentos e instrumentos vários utilizados para "tratar" aqueles que passaram pelo hospital — e que podiam ser sujeitos a terapias de choque apenas por tentar fugir ou não acatar ordens, num ambiente precário e hostil.

Durante décadas, o Hospital Colónia de Barbacena não teve médicos nem enfermeiros, apenas guardas a vigiar milhares de pessoas que deambulavam nuas pelas celas e pátios.

O fim dos manicómios em Portugal

Em Portugal, o Miguel Bombarda, o hospital psiquiátrico do Estado mais antigo do país, fechou há quase 15 anos. Nos meses anteriores ao encerramento, os internados foram sendo transferidos gradualmente: cerca de 72 doentes, 32 inimputáveis da psiquiatria forense; 40 residentes psiquiátricos de longa duração.

Os doentes inimputáveis foram transferidos para o Hospital Júlio de Matos, inicialmente colocados em espaços provisórios. No final, restavam 27 doentes, muitos institucionalizados há décadas. Os restantes foram encaminhados para unidades residenciais de apoio e estruturas comunitárias concebidas para funcionar como casas assistidas com acompanhamento permanente.

O Hospital Miguel Bombarda foi inaugurado em 1848 no edifício da Congregação da Missão dos Padres de São Vicente de Paulo, na antiga Quinta de Rilhafoles, que albergou o Real Colégio Militar. Pouco anos depois era destino de "alienados" e transformou-se no mais antigo hospital psiquiátrico do país, com direito a banhos terapêuticos aplicados em psiquiatria. Chegou a ser considerado o melhor da Europa.

O Hospital Júlio de Matos começa a ser planeado como "Novo Manicómio de Lisboa", para substituir o Hospital Miguel Bombarda, em 1913. Abre oficialmente portas em 1942 e chegou a ser dos maiores da Europa, com tratamentos históricos, incluindo experiências ligadas à neurocirurgia e psicocirurgia.

Ao longo do tempo, deixou de ser um "manicómio fechado" clássico e passou a integrar o modelo moderno de saúde mental (mais comunitário e menos institucional). Mas também teve a sua dose de polémicas públicas, profissionais e institucionais, ligadas sobretudo ao modelo de cuidados psiquiátricos e condições de internamento.

Foram várias as denúncias de doentes inimputáveis em isolamento e restrições de liberdade nos primeiros dias de internamento, bem como de práticas consideradas pouco terapêuticas ou excessivamente restritivas. A instituição esteve diversas vezes associada a um modelo antigo de internamento prolongado.

Houve também casos criminais que envolveram pessoas com histórico de acompanhamento psiquiátrico no Júlio de Matos, pondo em causa a eficácia terapêutica do hospital.

A reorganização e reforma do sistema psiquiátrico, que gerou grande contestação, começou a ser discutida no período em que Leonor Beleza foi ministra da Saúde (1985–1990).

No final de 2007, a fusão do Miguel Bombarda e do Júlio de Matos dá lugar à criação do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa (CHPL), atualmente integrado no Serviço Nacional de Saúde. Hoje, a sua missão é garantir à população adulta o acesso a cuidados especializados de psiquiatria e de saúde mental, "em tempo oportuno e de forma integrada".

A prestação de cuidados inclui o internamento de doentes agudos numa de seis clínicas psiquiátricas e a aplicação de programas específicos de âmbito transversal, alguns orientados por patologia outros voltados para a reabilitação. O Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa funciona com internamento agudo (curta duração); psiquiatria forense (inimputáveis); hospital de dia; consultas externas e unidades comunitárias e residenciais.

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